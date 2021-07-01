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Угорщина тимчасово закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

Четвер, 1 липня 2021, 13:13

Угорщина тимчасово припиняє роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

З 2 по 30 липня угорська сторона припинить пропуск на свою територію людей і транспорту через пункти пропуску "Барабаш" (з українського боку – "Косино") та "Лонья" (з українського боку "Дзвінкове").

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей. Також наголошуємо, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися з допомогою інтерактивної мапи за посиланням.

Як повідомлялося, робота міжнародного автомобільного пункту пропуску "Дзвінкове - Лонья" на українсько-угорському кордоні поновилася 23 червня.

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