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Венгрия временно закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

Четверг, 1 июля 2021, 13:13

Венгрия временно прекращает работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Со 2 по 30 июля венгерская сторона прекратит пропуск на свою территорию людей и транспорта через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Дзвинкове").

"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - отметили в Госпогранслужбе.

Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты по ссылке.

Как сообщалось, работа международного автомобильного пункта пропуска "Дзвинкове - Лонья" на украинско-венгерской границе возобновилась 23 июня.

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Венгрия
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