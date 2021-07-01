Венгрия временно закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной
Венгрия временно прекращает работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Со 2 по 30 июля венгерская сторона прекратит пропуск на свою территорию людей и транспорта через пункты пропуска "Барабаш" (с украинской стороны - "Косино") и "Лонья" (с украинской стороны "Дзвинкове").
"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок. Также отмечаем, что с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают", - отметили в Госпогранслужбе.
Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты по ссылке.
Как сообщалось, работа международного автомобильного пункта пропуска "Дзвинкове - Лонья" на украинско-венгерской границе возобновилась 23 июня.