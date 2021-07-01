Посла Чехії викликали до МЗС РФ через вимогу про компенсацію за вибухи у Врбетіце

Посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку викликали в Міністерство закордонних справ РФ у зв'язку з вимогами Праги про компенсацію за вибухи у Врбетіце.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Вердикт наш простий: Прага заплуталася у своїх версіях, заплуталася у власних інтересах, тому що до національних інтересів це не має ніякого відношення, і просто перемкнулася на створення міфології і просуванні власних фантазій, які видає за якісь факти", - сказала Захарова

Вона підкреслила, що Москва розглядає пропозицію Праги обговорити претензії як неприйнятну.

Нагадаємо, влада Чехії офіційно вимагає від Росії компенсації збитків у зв'язку з вибухами у2014 році на військових складах у Врбетіце. Прага оцінила збиток у 650 млн крон (приблизно 25,5 млн євро).

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ.