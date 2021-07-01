У Швеції застрелили поліцейського вперше за 14 років

Співробітник поліції Швеції помер в лікарні після поранення в результаті стрілянини в одному з районів Гетеборга.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sverige Radio.

Вперше за 14 років у Швеції поліцейський зазнав нападу і був убитий під час виконання службових обов'язків.

За наявними даними, поліцейський розмовляв з декількома людьми, коли в нього почали стріляти. Разом з колегою він їхав на мотоциклі в районі Біскопсгорден. Пізніше він помер від отриманих травм.

Декілька патрулів прибули на місце події о 22:30 в середу ввечері після повідомлень від людей, які чули постріли в цьому районі.

На пресконференції в четвер вранці поліція заявила, що не може поділитися будь-якою інформацією про підозрюваного злочинця або мотиви стрільби, а також про ймовірний зв'язок зі злочинними угрупованнями.

Поліція повідомляє, що зараз ведеться інтенсивне розслідування з метою знайти і заарештувати підозрюваного.