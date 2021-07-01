В Швеции застрелили полицейского впервые за 14 лет

Сотрудник полиции Швеции скончался в больнице после ранения в результате стрельбы в одном из районов Гетеборга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sverige Radio.

Впервые за 14 лет в Швеции полицейский подвергся нападению и был убит при исполнении служебных обязанностей.

По имеющимся данным, полицейский разговаривал с несколькими людьми, когда в него начали стрелять. Вместе с коллегой он ехал на мотоцикле в районе Бископсгорден. Позже он скончался от полученных травм.

Несколько патрулей прибыли на место происшествия в 22:30 в среду вечером после сообщений от людей, которые слышали выстрелы в этом районе.

На пресс-конференции в четверг утром полиция заявила, что не может поделиться какой-либо информацией о подозреваемом преступнике или мотивах стрельбы, а также о предполагаемой связи с преступными группировками.

Полиция сообщает, что сейчас ведется интенсивное расследование с целью найти и арестовать подозреваемого.