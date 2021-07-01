Нидерланды открыли границу для привитых украинцев, признается вакцина из Китая и Индии

Нидерланды с 1 июля разрешили въезд полностью вакцинированным украинском с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяемыми в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Только что получили подтверждение: для украинцев открылась еще одна страна ЕС - Нидерланды. Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом", - написал Кулеба.

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди🇳🇱



Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом.



Перелік визнаних вакцин та детальні умови в’їзду — вже на карті МЗС👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Согласно информации на карте МЗС, Нидерланды будут пускать туристов, которые получили полный курс одной из следующих вакцин: Pfizer / BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio ( Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Нидерланды принимают сертификаты, выданные в рамках Европейского цифрового сертификата COVID (DCC) и других сертификатов прививок COVID-19 (выданных компетентными органами третьей страны), включая следующие данные: полное имя вакцинированного лица; целевая болезнь: SARS-CoV-2 или любой из ее вариантов; вакцина против COVID-19 или профилактика, утвержденная EMA или указанная в экстренном списке ВОЗ, название продукта вакцины COVID-19; владелец разрешения на продажу или производитель вакцины COVID-19.

Кроме того, должна быть указана дата прививки с указанием даты каждой дозы, государство-член ЕС или третья страна, в которой делали прививки; издатель сертификата.

Текст документа должен быть на одном из следующих иностранных языков: английском, немецком, французском, португальском, итальянском, испанском.

Напомним, Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

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