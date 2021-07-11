Дострокові вибори у Молдові оголосили такими, що відбулися

Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови повідомила, що станом на 16:00 у неділю явка виборців перевищила 34%, а це означає, що дострокові парламентські вибори можна вважати такими, що відбулися.

Про це на брифінгу 11 липня повідомив глава Центрвиборчкому Дорін Чіміл, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За даними ЦВК, до 16:00 в Молдові проголосували понад 900 тисяч громадян, а на закордонних дільницях - понад 142 тисячі виборців.

Чіміл відзначив, що голосування проходить в нормальному режимі, без серйозних інцидентів.

За його словами, протягом дня в Центрвиборчком надійшло п'ять скарг на проведення передвиборної агітації в соціальних мережах і неправильне опечатування урн для голосування.

"Також в ЦВК надійшло ще три скарги. Вони стосуються інфраструктури виборчої дільниці в Лондоні, організованого підвезення виборців. А також скарга, подана спостерігачем, в якій стверджувалося, що в Росії на дільниці для голосування громадянам пропонували ваучери. Всі скарги були передані до компетентних органів для розгляду ", - сказав Чіміл.

У неділю, 11 липня, у Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори. За місця у парламенті формально борються 20 партій, однак реально шанси потрапити до нього мають представники лише чотирьох з них.

Соцопитування прогнозують навіть, що парламент Молдови буде двопартійним - до нього пройдуть "Дія та солідарність" (PAS) чинної президентки Маї Санду та об’єднання їхніх опонентів - блок Партії соціалістів проросійського експрезидента Ігоря Додона і Партії комуністів.

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