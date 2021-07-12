Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Офіційно: ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти Росії

У Тбілісі після смерті журналіста пройшов масовий протест з вимогою відставки уряду

Партія Санду отримує монобільшість за результатами виборів у Молдові

Вибори у Молдові – партія Санду може отримати конституційну більшість






Додон привітав Санду із перемогою на виборах у Молдові словами про "захоплену державу"

Понеділок, 12 липня 2021, 13:01

Лідер Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) Ігор Додон своєрідно привітав партію "Дія і солідарність" (PAS) і президентку Майю Санду з перемогою на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Я хочу привітати PAS і пані президента Майю Санду з отриманим результатом. Відсьогодні їм належить повна влада - і апарат президента, і парламент, і уряд, і Конституційний суд. Тепер у нас свого роду захоплена держава, але з іншої точки зору", - сказав Додон.

Він зазначив, що ПСРМ переходить в опозицію. "Ми будемо в опозиції, відповідальною, добре підготовленою, професійною", - сказав Додон.

За його словами, ПСРМ не бачить нічого дивного в тому, що на виборах перемогла опозиція. "Це демократія, коли змінюється влада, і опозиція стає біля керма влади. Ми нічого не бачимо в цьому дивного, народ захотів змін", - сказав він.

Блок ПСРМ-ПКРМ посів друге місце на виборах, отримавши 27,23% голосів виборців і 32 мандати у парламенті.

На дострокових парламентських виборах у Молдові партія "Дія і солідарність" набрала 52,53% голосів виборців і отримала 63 мандати зі 101, тобто конституційну більшість.

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова вибори
powered by lun.ua