Додон поздравил Санду с победой на выборах в Молдове словами о "захваченном государстве"

Лидер Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) Игорь Додон своеобразно поздравил партию "Действие и солидарность" (PAS) и президента Майю Санду с победой на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Я хочу поздравить PAS и госпожу президента Майю Санду с полученным результатом. С сегодняшнего дня им принадлежит полная власть — и аппарат президента, и парламент, и правительство, и Конституционный суд. Теперь у нас своего рода захваченное государство, но с другой точки зрения", — сказал Додон.

Он отметил, что ПСРМ переходит в оппозицию. "Мы будем в оппозиции, ответственной, хорошо подготовленной, профессиональной", — сказал Додон.

По его словам, ПСРМ не видит ничего удивительного в том, что на выборах победила оппозиция. "Это демократия, когда меняется власть, и оппозиция становится у руля власти. Мы ничего не видим в этом странного, народ захотел перемен", - сказал он.

Блок ПСРМ-ПКРМ занял второе место на выборах, получив 27,23% голосов избирателей и 32 мандата в парламенте.

На досрочных парламентских выборах в Молдове партия "Действие и солидарность" набрала 52,53% голосов избирателей и получила 63 мандата из 101, то есть конституционное большинство.

О выборах в Молдове и их значении для Украины - читайте в статье "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".