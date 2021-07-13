Швеція 15 липня скасує частину коронавірусних обмежень
Уряд Швеції цього тижня планує скасувати частину коронавірусних обмежень, але закликає дотримуватися рекомендацій щодо соціального дистанціювання через нові штами.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Швеція в основному покладалася на добровільні заходи щодо стримування поширення інфекцій, хоча також були введені обмеження на години роботи ресторанів і скупчення людей в таких місцях, як торгові центри.
Деякі обмеження вже скасували, і тепер Швеція має намір з 15 липня зняти обмеження на кількість пасажирів в транспорті далекого прямування, такому як поїзди, і на кількість покупців в магазинах.
"У нашій країні справи неухильно рухаються в правильному напрямку. Крок за кроком ми рухаємося до суспільства без обмежень", - заявив на пресконференції міністр бізнесу і промисловості Ібрагім Байлан.
Після третьої хвилі навесні рівень інфікування різко впав по всій Швеції, що знизило навантаження на лікарні, що в першу чергу пояснюється збільшенням кількості вакцинацій і теплішою літньою погодою, менш сприятливою для інфекцій.
Трохи більше двох третин дорослого населення Швеції отримали принаймні одну дозу вакцини, а частка повністю охоплених вакцинацією неухильно зростає до 50%.
Нагадаємо, у Швеції з 1 липня почали діяти пом’якшені карантинні правила, зокрема щодо зустрічей та масових заходів.