Швеция 15 июля отменит часть коронавирусных ограничений

Правительство Швеции на этой неделе планирует отменить часть коронавирусных ограничений, но призывает придерживаться рекомендаций по социальному дистанцированию из-за новых штаммов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция в основном полагалась на добровольные меры по сдерживанию распространения инфекций, хотя также были введены ограничения на часы работы ресторанов и скопление людей в таких местах, как торговые центры.

Некоторые ограничения уже отменили, и теперь Швеция намерена с 15 июля снять ограничения на количество пассажиров в транспорте дальнего следования, таком как поезда, и на количество покупателей в магазинах.

"В нашей стране дела неуклонно движутся в правильном направлении. Шаг за шагом мы движемся к обществу без ограничений", - заявил на пресс-конференции министр бизнеса и промышленности Ибрагим Байлан.

После третьей волны весной уровень инфицирования резко упал по всей Швеции, что снизило нагрузку на больницы, что в первую очередь объясняется увеличением количества вакцинаций и более теплой летней погодой, менее благоприятной для инфекций.

Чуть более двух третей взрослого населения Швеции получили по крайней мере одну дозу вакцины, а доля полностью охваченных вакцинацией неуклонно растет до 50%.

Напомним, в Швеции с 1 июля начали действовать смягченные карантинные правила, в частности относительно встреч и массовых мероприятий.