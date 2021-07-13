Франція оштрафувала Google на 500 млн євро у суперечці щодо авторського права

Французький антимонопольний орган у вівторок наклав на Google Alphabet штраф у розмірі 500 мільйонів євро за невиконання в повному обсязі тимчасових розпоряджень у суперечці з видавцями новин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Американський технічний гігант повинен протягом найближчих двох місяців запропонувати пропозиції щодо того, як він може компенсувати інформаційним агентствам та іншим видавцям використання їхніх новин.

Якщо цього не зробити, йому загрожуватимуть додаткові штрафи до 900 000 євро на день.

Видавці новин APIG, SEPM та AFP звинувачують технічного гіганта в тому, що він не розпочав з ними переговорів, щоб знайти спільну мову щодо винагороди за вміст новин в мережі, згідно нещодавньої директиви ЄС.

Справа сама по собі була зосереджена на тому, чи не порушила Google тимчасові розпорядження, видані антимонопольним органом, який вимагав проведення таких переговорів протягом трьох місяців з будь-якими видавцями новин, які просять про них.