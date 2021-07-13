Поліція Британії конфіскувала рекордну кількість криптовалюти на суму $408 млн

Британська поліція конфіскувала рекордну кількість криптовалюта на загальну суму $408 мільйонів у рамках розслідування про відмивання грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лондонська поліція заявила у вівторок про вилучення 180 мільйонів фунтів ($210 млн) нерозкритої криптовалюти, а в кінці червня було конфісковано ще 114 мільйонів фунтів ($133 млн) в рамках розслідування у справі про відмивання грошей.

"У той час як готівка і раніше залишаються основною в кримінальному світі, з розвитком цифрових платформ ми все частіше бачимо організованих злочинців, які використовують криптовалюту для відмивання своїх брудних грошей", - сказав заступник помічника комісара лондонської поліції Грем Макналті.

39-річна жінка була арештована за підозрою у відмиванні грошей після конфіскації.

Оскільки криптовалюти значною мірою анонімні, зручні і глобальні за своєю природою, деякі з найбільших злочинних угруповань у світі зробили великі ставки на них як на спосіб відмивання грошей.