Полиция Британии конфисковала рекордное количество криптовалюты на сумму $408 млн

Британская полиция конфисковала рекордное количество криптовалюты на общую сумму $408 миллионов в рамках расследования об отмывании денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лондонская полиция заявила во вторник об изъятии 180 миллионов фунтов ($210 млн) нераскрытой криптовалюты, а в конце июня было конфисковано еще 114 миллионов фунтов ($133 млн) в рамках расследования по делу об отмывании денег.

"В то время как наличные по-прежнему остаются основными в криминальном мире, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим организованных преступников, использующих криптовалюту для отмывания своих грязных денег", - сказал заместитель помощника комиссара лондонской полиции Грэм Макналти.

39-летняя женщина была арестована по подозрению в отмывании денег после конфискации.

Поскольку криптовалюты в значительной степени анонимны, удобны и глобальны по своей природе, некоторые из крупнейших преступных группировок в мире сделали большие ставки на них как на способ отмывания денег.