Литва хоче змінити законодавство про міграцію через потоки нелегалів з Білорусі
В уряді Литви запропонували зміни до законодавства щодо міграції, щоб адаптувати його до нинішньої ситуації з масовим прибуттям нелегальних мігрантів через територію Білорусі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.
Зокрема, йдеться про визначення переліку базових прав, які держава зобов’язується гарантувати, і скорочення терміну розгляду заявок до 10 днів.
Прем’єрка Інгріда Шимоніте пояснила, що уряд, пропонуючи такі поправки, в жодному разі не анонсує намір порушувати якісь права мігрантів, але якщо людей прибуватиме надто багато - може статись так, що держава буде фізично нездатною гарантувати дотримання всіх прав.
Вона додала, що при цьому все одно подбають про людей з вразливих груп і намагатимуться забезпечити всім гідні умови.
"На нашу думку, ситуація дуже ризикова. Не виключено, що потоки мігрантів ще більше зростуть", - зазначила Інгріда Шимоніте.
Деякі правозахисні організації розкритикували намір обмежити термін розгляду заявок на отримання притулку 10 днями, але прем’єр висловила впевненість, що з додатковими людськими ресурсами міграційна служба впорається з таким завданням.
Як повідомлялося, Сейм Литви проголосив зростання потоків нелегальних мігрантів з Білорусі гібридною агресією.