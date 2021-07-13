В Беларуси снова прошли обыски у независимых журналистов

Белорусские силовики 13 июля продолжили массовые обыски у работников негосударственных СМИ.

Об этом сообщает издание Naviny.by, пишет "Европейская правда".

Представители уголовного розыска пришли домой к бухгалтеру гомельского интернет-портала "Сильные новости" Анны Стрельченко. По какой причине - неизвестно, сообщает издание.

Брестский фотограф Ольга Латышева написала в твиттере, что к ней также пришли с обыском силовики.

Обыск прошел и у издателя брестского журнала "Бинокль" Дарьи Гаращенко. После обыска ее увезли на допрос в Ленинский РУВД, а затем отпустили, забрав мобильный телефон, сообщает правозащитный телеграмм-канал "Весна".

Массовые обыски в редакциях негосударственных СМИ и у журналистов прошли 8 и 9 июля. По всей стране было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. Большинство из них впоследствии были отпущены.

За решеткой остаются четыре сотрудника издания "Наша Нива", включая главного редактора.