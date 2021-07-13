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Швеція відкрила реєстрацію на щеплення від коронавірусу для всіх дорослих

Вівторок, 13 липня 2021, 18:29

З середи 14 липня реєструватися на щеплення від коронавірусу зможуть усі повнолітні жителі Швеції. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local. 

У вівторок останній з 21 регіонів, Уппсала, заявив про відкриття реєстрації на вакцинацію для людей, старших 18 років.

На цей час вже понад 5,5 млн населення Швеції отримали щеплення принаймні першою дозою, що складає приблизно 67,4% дорослого населення країни. Завершили курс вакцинації близько 3,5 млн. 

Надалі планується поступово відкривати вакцинацію для підлітків, як це вже зробили деякі європейські країни. Також з осені допускають вакцинацію підсилюючою третьою дозою груп найбільшого ризику. 

Вакцинація безкоштовна і доступна для всіх, хто проживає в країні.

Як повідомлялося, з 15 липня Швеція планує зняти обмеження на кількість пасажирів в транспорті далекого прямування, як поїзди, і на кількість покупців в магазинах.

З 1 липня почали діяти пом’якшені карантинні правила щодо зустрічей та масових заходів. 

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Швеція Коронавірус Вакцини
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