Швеція відкрила реєстрацію на щеплення від коронавірусу для всіх дорослих

З середи 14 липня реєструватися на щеплення від коронавірусу зможуть усі повнолітні жителі Швеції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

У вівторок останній з 21 регіонів, Уппсала, заявив про відкриття реєстрації на вакцинацію для людей, старших 18 років.

На цей час вже понад 5,5 млн населення Швеції отримали щеплення принаймні першою дозою, що складає приблизно 67,4% дорослого населення країни. Завершили курс вакцинації близько 3,5 млн.

Надалі планується поступово відкривати вакцинацію для підлітків, як це вже зробили деякі європейські країни. Також з осені допускають вакцинацію підсилюючою третьою дозою груп найбільшого ризику.

Вакцинація безкоштовна і доступна для всіх, хто проживає в країні.

Як повідомлялося, з 15 липня Швеція планує зняти обмеження на кількість пасажирів в транспорті далекого прямування, як поїзди, і на кількість покупців в магазинах.

З 1 липня почали діяти пом’якшені карантинні правила щодо зустрічей та масових заходів.