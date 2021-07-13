Швеция открыла регистрацию на прививку от коронавируса для всех взрослых

Со среды 14 июля зарегистрироваться на прививки от коронавируса смогут все совершеннолетние жители Швеции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Во вторник последний из 21 регионов, Уппсала, заявил об открытии регистрации на вакцинацию для людей старше 18 лет.

В настоящее время уже более 5,5 млн населения Швеции получили прививки первой дозой, что составляет примерно 67,4% взрослого населения страны. Завершили курс вакцинации около 3,5 млн.

В дальнейшем планируется постепенно открывать вакцинацию для подростков, как это уже сделали некоторые европейские страны. Также с осени допускают вакцинацию усиливающей третьей дозой групп наибольшего риска.

Вакцинация бесплатна и доступна для всех, кто проживает в стране.

Как сообщалось, с 15 июля Швеция планирует снять ограничения на количество пассажиров в транспорте дальнего следования, как поезда, и на количество покупателей в магазинах.

С 1 июля начали действовать смягченные карантинные правила встреч и массовых мероприятий.