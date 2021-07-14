В Беларуси прошли обыски у сотрудников правозащитного центра "Вясна"

Утром 14 июля белорусскую силовики провели обыски у заместителя председателя и адвоката правозащитной организации "Вясна".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

В среду утром силовики пришли на обыск к адвокату правозащитного центра "Вясна" Владимира Лабкович. Подробностей обыска пока нет,, Лабкович только успел сообщить о самом факте в Facebook. Также стало известно, что в доме заместителя председателя правозащитного центра Валентина Стефановича состоялся обыск.

В 8.15 утра сотрудники ДФР провели обыск в гродзенського правозащитника Виктора Сазонова.

Около 10 утра стало известно, что в Минске задержали журналиста и правозащитника Сергея Сыса.

Вместе с тем Анна Стрельчанка, бухгалтер гомельского Интернет-портала "Сильные новости", была освобождена после допроса в отделе милиции; во время обыска у нее изъяли оборудование, блокноты и пломбы. Связи с ней не было 11:00.

Напомним, 13 июля в Беларуси также прошли массовые обыски у работников негосударственных СМИ.