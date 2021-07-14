Колишнього прем'єра Болгарії викликали на допит у поліцію

Колишній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов оголосив, що його викликав на допит тимчасовий міністр внутрішніх справ Бойко Рашков у зв'язку з ймовірними погрозами на адресу болгарського бізнесмена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Він викликає мене на допит в четвер", - сказав Борисов у четвер вранці.

Видання уточнює, що тимчасовий міністр внутрішніх справ не може викликати підозрюваного на допит, це може зробити тільки слідчий у справі.

Рашков недавно заявив, що Борисова слід допитати після парламентських виборів, згадавши старі, забуті звинуваченням свідчення, стверджуючи, що Борисов врятував свого міністра від ув'язнення, вчинивши тиск на свідка у справі.

Справа датується 2010 роком, коли до влади прийшов перший кабінет Борисова. Рашков сказав, що анонімний свідок стверджував, що Борисов нібито погрожував йому такими словами: "У вас є дружина і діти, які не знатимуть, чи їдять вони ваше м'ясо".

Через цю цитату справа стала відома як "справа канібала". Борисов відкидає звинувачення міністра внутрішніх справ і заявляє, що ці дії є політично мотивованими.

Свідок проти Борисова - болгарський бізнесмен, ім'я якого поки не розголошується.

Нагадаємо, коаліція ГЕРБ-СДС експрем'єра Бойко Борисова посіла друге місце на дострокових виборах у Болгарії.

Детальніше про результати виборів читайте у статті - Напівперемога опозиції: чому Болгарія не може вийти з кризи і при чому тут РФ