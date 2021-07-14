Бывшего премьера Болгарии вызвали на допрос в полицию

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил, что его вызвал на допрос временный министр внутренних дел Бойко Рашков в связи с предполагаемыми угрозами в адрес болгарского бизнесмена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Он вызывает меня на допрос в четверг", - сказал Борисов в четверг утром.

Издание уточняет, что временный министр внутренних дел не может вызвать подозреваемого на допрос, это может сделать только следователь по делу.

Рашков недавно заявил, что Борисова следует допросить после парламентских выборов, вспомнив старые, забытые обвинением, свидетельские показания, утверждая, что Борисов спас своего министра от заключения в тюрьму, оказав давление на свидетеля по делу.

Дело датируется 2010 годом, когда к власти пришел первый кабинет Борисова. Рашков сказал, что анонимный свидетель утверждал, что Борисов якобы угрожал ему следующими словами: "У вас есть жена и дети, которые не будут знать, едят ли они ваше мясо".

Из-за этой цитаты дело стало известно как "дело каннибала". Борисов отвергает обвинения министра внутренних дел и заявляет, что эти действия политически мотивированы.Свидетель против Борисова - болгарский бизнесмен, имя которого пока не разглашается.