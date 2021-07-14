Керівник розвідки Боснії заарештований за звинуваченням у підробці дипломів

Поліція Боснії і Герцеговини заарештувала главу розвідки країни за звинуваченням у відмиванні грошей і зловживанні службовим становищем для підробки університетських дипломів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глава Агентства розвідки і безпеки (OSA) Осман Мехмедагіч був заарештований за запитом державної прокуратури, і поліція вела відповідні дії, повідомив офіційний представник поліції Сараєво Мірза Хадзябдіч.

У заяві прокуратури йдеться, що вона розслідує дії Мехмедагіча у кримінальних справах про зловживання службовим становищем або владою, підробці документів і відмиванні грошей.

У ньому говориться, що додаткова інформація буде доступна пізніше в середу.

Корупція широко поширена в Боснії, проникаючи в усі сфери життя, включаючи судову систему, освіту та охорону здоров'я. Минулого місяця поліція заарештувала директора Американського університету в Сараєво і Тузлі і двох співробітників за незаконну видачу диплома Мехмедагічу.

У жовтні минулого року Мехмедагічу і його спільникові було пред'явлено звинувачення в зловживанні службовим становищем за нібито використання ресурсів агентства для шпигунства за людиною, яка подала на нього кримінальну скаргу, але суд зняв з них звинувачення. Прокуратура подала апеляцію.