У Німеччині далі зростає підтримка "Християнських демократів" Меркель

У Німеччині підтримка блоку "Християнських демокатів" Ангели Меркель та їхнього баварського партнера ХСС зросла, порівняно з результатами попереднього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Результати опитування, проведеного берлінським агентством Forsa, показали, що ХДС-ХСС на виборах готові підтримати 30%, тоді як місяць тому їхня підтримка складала 28%. Водночас, це все ще менше, ніж їхній результат 32,9% на останніх виборах у 2017 році.

Інше опитування, опубліковане Bild am Sonntag в кінці минулого тижня, свідчило про підтримку ХДС-ХСС 28% виборців, а "Зелених" - на рівні 17%.

Нагадаємо, на ці вибори ХДС вперше йде без своєї незмінної лідерки Ангели Меркель, яка після 16 років канцлерства вирішила більше не переобиратися на посаду. Її наступником на чолі партії став Армін Лашет, хоча залишалась імовірність, що блок поведе на вибори лідер ХСС Маркус Зьодер.

Чимало виборців партії не схвалили такий вибір ХДС, а коли "Зелені" номінували Анналену Бербок як кандидатку у канцлери, то перехопили лідерство у симпатіях німців. Втім, в червні ХДС-ХСС знову вирвалися вперед.

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