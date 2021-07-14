В Германии продолжает расти поддержка "Христианских демократов" Меркель

В Германии поддержка блока "Христианских демокатив" Ангелы Меркель и их баварского партнера ХСС выросла по сравнению с результатами предыдущего месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Результаты опроса, проведенного берлинским агентством Forsa, показали, что ХДС-ХСС на выборах готовы поддержать 30%, тогда как месяц назад их поддержка составляла 28%. В то же время, это все еще меньше, чем их результат 32,9% на последних выборах в 2017 году.

Другой опрос, опубликованный Bild am Sonntag в конце прошлой недели, свидетельствовал о поддержке ХДС-ХСС 28% избирателей, а "Зеленых" - на уровне 17%.

Напомним, на эти выборы ХДС впервые идет без своего неизменной лидера Ангелы Меркель, которая после 16 лет канцлерства решила больше не переизбираться на должность. Ее преемником во главе партии стал Армин Лашет, хотя оставалась вероятность, что блок поведет на выборы более популярный лидер ХСС Маркус Зёдер.

Многие избиратели партии не одобрили такой выбор ХДС, а когда "Зеленые" номинировали Анналену Бербок как кандидатку в канцлеры, то перехватили лидерство в симпатиях немцев. Впрочем, в июне ХДС-ХСС снова вырвались вперед.

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