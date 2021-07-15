У Грузії частково осліп оператор, побитий під час сутичок 5 липня

Побитий 5 липня оператор Громадського мовника Грузії Ілля Тваліашвілі осліп на одне око.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Він не знає, коли зможе повернутися до роботи.

За словами Іллі, на нього напали з різних сторін, коли він знімав репортаж. "Я досі не можу зрозуміти, як можна так безжально бити абсолютно незнайому людину, яка нічого погано тобі не зробила. Хтось тиснув на ремінь для прямих включень, хтось бив мене ногами, хтось бив... Пам'ятаю, що впав на землю і посипалися удари ногами по голові", - згадує Тваліашвілі.

За його словами, після одного з таких ударів він заволав від болю, а потім знепритомнів.

Всього за фактами нападу на журналістів затримано 21 особу. Вони звинувачуються за трьома статтями КК Грузії - "незаконне перешкоджання журналістам у здійсненні ними професійної діяльності, вчинене з погрозою насильства" (карається штрафом або позбавленням волі на строк до двох років), "переслідування, вчинене із застосуванням насильства" (карається штрафом або позбавленням волі на термін до трьох років) і "участь у груповому насильстві" (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).

Під час заворушень 5 липня в Тбілісі постраждали 53 співробітники ЗМІ: журналісти, оператори, фотографи.

Нагадаємо, Лексо Лашкарава був одним з 53 журналістів, яких побили противники ЛГБТ-прайду 5 червня.

Лашкарава після побиття отримав переломи лицевих кісток і струс мозку та після операції кілька днів провів у лікарні. Потім його виписали, вирішивши, що загрози для життя вже немає, але на шостий день він помер.

Після смерті журналіста в країні почалися масові протести.

В МВС почали поширювати версію, що несподівана смерть оператора нібито зумовлена передозуванням наркотиків, які йому спершу призначили як знеболювальне. Колеги Лашкарава заявили, що не довіряють офіційній експертизі.

За інформацією "Эхо Кавказа", наразі відомо про затримання двох підозрюваних у побитті оператора.

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