В Грузии частично ослеп оператор, избитый во время столкновений 5 июля

Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Он не знает, когда сможет вернуться к работе.

По словам Ильи, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. "Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно бить совершенно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то бил... Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове", - вспоминает Твалиашвили.

По его словам, после одного из таких ударов он закричал от боли, а потом потерял сознание.

Всего по фактам нападения на журналистов задержаны 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии - "незаконное препятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "преследование, совершенное с применением насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).

Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ: журналисты, операторы, фотографы.

Напомним, Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня.

Лашкарава после избиения получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.

После смерти журналиста в стране начались массовые протесты.

В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена ​​передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.

По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.

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