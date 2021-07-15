В Грузии частично ослеп оператор, избитый во время столкновений 5 июля
Избитый 5 июля оператор Общественного вещателя Грузии Илья Твалиашвили ослеп на один глаз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Он не знает, когда сможет вернуться к работе.
По словам Ильи, на него напали с разных сторон, когда он снимал репортаж. "Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно бить совершенно незнакомого человека, который ничего плохого тебе не сделал. Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то бил... Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове", - вспоминает Твалиашвили.
По его словам, после одного из таких ударов он закричал от боли, а потом потерял сознание.
Всего по фактам нападения на журналистов задержаны 21 человек. Они обвиняются по трем статьям УК Грузии - "незаконное препятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "преследование, совершенное с применением насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет).
Во время беспорядков 5 июля в Тбилиси пострадали 53 сотрудника СМИ: журналисты, операторы, фотографы.
Напомним, Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-прайда 5 июня.
Лашкарава после избиения получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга и после операции несколько дней провел в больнице. Затем его выписали, решив, что угрозы для жизни уже нет, но на шестой день он умер.
После смерти журналиста в стране начались массовые протесты.
В МВД начали распространять версию, что неожиданная смерть оператора якобы обусловлена передозировкой наркотиков, которые ему сначала назначили как обезболивающее. Коллеги Лашкарава заявили, что не доверяют официальной экспертизе.
По информации "Эхо Кавказа", пока известно о задержании двух подозреваемых в избиении оператора.
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