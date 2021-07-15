Наводнения в Германии: число погибших возросло до 20, десятки людей ищут

В результате наводнений в Германии подтвердили гибель как минимум 19 человек и десятки считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA. Bild пишет уже о 20 погибших.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего пострадал район Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Эускирхен в Северном Рейне-Вестфалии.

В Арвайлере в городке Шульд четыре дома после ливней и подъема уровня воды полностью смыло, еще два сильно разрушило. Кое-где люди погибли в затопленных подвалах.

В городах Альтена и Вердоль погибли двое спасателей, когда пытались помочь другим.

Утром сообщали об около 70 пропавших без вести. Представитель спасательной службы впоследствии сообщил, что цифра начала уменьшаться.

Полиция создала горячую линию для людей, которые не могут выйти на связь со своими родными, и просит присылать видео и фотографии с места событий, поскольку это может подсказать, где искать пропавших.

По данным полиции, в Арвайлере около 50 человек остаются заблокированными на крышах своих домов.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что шокирована масштабами бедствия. "Выражаю соболезнования семьям погибших и пропавших без вести и от всего сердца благодарю неутомимым спасателям", - сказала она.

Меркель сейчас находится в США со своим последним визитом туда на посту канцлера.