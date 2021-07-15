Количество погибших в результате непогоды в Бельгии возросло до 6

В Бельгии число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений увеличилось до шести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В городе Вервье, вблизи границы с Германией, в четверг днем ​​нашли четыре тела погибших. Ранее были найдены тела 22-летнего мужчины из Эйпена и 50-летнего мужчины из Евайля.

Также сообщается, что около десяти домов обвалились в городе Пепинстер в провинции Льеж, местные власти опасаются, что погибших может быть гораздо больше.

🌧 L'ampleur des inondations est sans précédent à Pepinster dans l'est de la Belgique ! Des maisons se sont effondrées. 4 corps sans vie viennent d'être retrouvés à Verviers. (© KponeStudio) pic.twitter.com/0K4VbmdHal — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

Железнодорожное движение полностью остановлено на юге страны. "Невозможно обеспечить безопасное движение для путешественников", - сказал министр мобильности Жорж Жилкинэ.

Сильные дожди в Бельгии начались во вторник вечером и продолжаются до сих пор. Синоптики прогнозируют пик наводнений на четверг.

Напомним, в результате наводнений в Германии подтвердили гибель как минимум 20 человек и десятки считаются пропавшими без вести.