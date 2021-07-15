Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Количество погибших в результате непогоды в Бельгии возросло до 6

Наводнения в Германии: число погибших возросло до 20, десятки людей ищут

Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины

Проливные дожди и наводнения в Германии: 6 погибших, 50 пропавших без вести






Количество погибших в результате непогоды в Бельгии возросло до 6

Четверг, 15 июля 2021, 14:31

В Бельгии число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений увеличилось до шести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В городе Вервье, вблизи границы с Германией, в четверг днем ​​нашли четыре тела погибших. Ранее были найдены тела 22-летнего мужчины из Эйпена и 50-летнего мужчины из Евайля.

 

Также сообщается, что около десяти домов обвалились в городе Пепинстер в провинции Льеж, местные власти опасаются, что погибших может быть гораздо больше.

Железнодорожное движение полностью остановлено на юге страны. "Невозможно обеспечить безопасное движение для путешественников", - сказал министр мобильности Жорж Жилкинэ.

 

Сильные дожди в Бельгии начались во вторник вечером и продолжаются до сих пор. Синоптики прогнозируют пик наводнений на четверг.

Напомним, в результате наводнений в Германии подтвердили гибель как минимум 20 человек и десятки считаются пропавшими без вести.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия стихийные бедствия
powered by lun.ua