В Угорщині пропонуватимуть третю дозу вакцини від коронавірусу

Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що жителям країни запропонують можливість отримання третьої дози вакцини COVID-19 з 1 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Орбан сказав, що лікарі будуть вирішувати, яку вакцину люди повинні отримати в якості третьої дози, і вона повинна бути введена як мінімум через 4 місяці після другого щеплення, якщо лікарі не порадять інакше.

Орбан також заявив, що зробить вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх медичних працівників. Крім того, на початку вересня вакцини будуть пропонуватися дітям у віці від 12 до 16 років у всіх школах.

Угорщина з 10-мільйонним населенням була однією з перших у Європейському союзі почала вакцинацію населення. Вона єдина з країн ЄС широко використовує російські та китайські вакцини, хоча вони не були схвалені блоком.

Станом на четвер в Угорщині було вакциновано понад 5,55 мільйона осіб.

Нагадаємо, Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Напередодні посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд всім категоріям громадян. Однак у МЗС нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду для українців на територію всіх держав Євросоюзу.

В МЗС рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей в країни ЄС перед поїздкою.

Читайте також: Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки