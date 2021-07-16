В Венгрии будут предлагать третью дозу вакцины от коронавируса

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что жителям страны предложат возможность получения третьей дозы вакцины от COVID-19 с 1 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан сказал, что врачи будут решать, какую вакцину люди должны получить в качестве третьей дозы, и она должна быть введена как минимум через четыре месяца после второй прививки, если врачи не посоветуют иначе.

Орбан также заявил, что сделает вакцинацию от коронавируса обязательной для всех медицинских работников. Кроме того, в начале сентября вакцины будут предлагаться детям в возрасте от 12 до 16 лет во всех школах.

Венгрия с десятимиллионным населением одной из первых в Евросоюзе начала вакцинацию населения. Она единственная из стран ЕС широко использует российские и китайские вакцины, хотя они не были одобрены блоком.

По состоянию на четверг в Венгрии было вакцинировано более 5,55 миллиона человек.

Напомним, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим на поезде в Австрию.

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам для посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Накануне послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд всем категориям граждан. Однако в МИД напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда для украинцев на территорию всех государств Евросоюза.

В МИД рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию о путешествиях в страны ЕС перед поездкой.

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