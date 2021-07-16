У Греції заклади на відкритому повітрі обслуговуватимуть лише вакцинованих

Уряд Греції у п’ятницю посилив обмеження у зв’язку зі збільшенням числа випадків коронавірусу і на розважальні заклади, які обслуговують клієнтів на відкритому повітрі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Тепер для відвідин бару чи нічого клубу потрібно буде пред’явити документ, який підтверджує вакцинацію, чи факт того, що людина перехворіла коронавірусом

Також заклади повинні обмежити обслуговування відвідувачів – до рівня 85% від максимальної місткості.

При цьому дозволені лише сидячі місця.

Невакцинованих греків не обслуговують в приміщенні, в барі чи ресторані відповідно до радніших рішень уряду.

Як повідомлялося, громадяни Греції, які їздили в Росію або інші країни, щоб отримати російську або китайську вакцину від коронавірусу, не можуть користуватися привілеями для вакцинованих у своїй країні.