В Греции заведения на открытом воздухе будут обслуживать только вакцинированных

Правительство Греции в пятницу усилило ограничения в связи с увеличением числа случаев коронавируса и на развлекательные заведения, обслуживающие клиентов на открытом воздухе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Теперь для посещения бара или ночного клуба нужно будет предъявить документ, подтверждающий вакцинацию, или факт того, что человек переболел коронавирусом.

Также заведения должны ограничить обслуживание посетителей - до уровня 85% от максимальной вместимости.

При этом разрешены только сидячие места.

Невакцинированных греков не обслуживают в помещении, в баре или ресторане в соответствии с более ранним решением правительства.

Как сообщалось, граждане Греции, которые ездили в Россию или другие страны, чтобы получить российскую или китайскую вакцину от коронавируса, не могут пользоваться привилегиями для вакцинированных в своей стране.