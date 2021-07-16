Министра юстиции Франции обвинили в злоупотреблении служебным положением

Министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти в пятницу, 16 июля, предъявили обвинение по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Эрика Дюпона-Моретти подозревают в конфликте интересов между его нынешней должностью министра юстиции и его адвокатским прошлым.

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Речь идет о возможных попытках сведения счетов с судебными следователями, с которыми у Дюпона-Моретти возникали конфликты в годы его адвокатской карьеры.

Дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Дюпона-Моретти завел в январе этого года Суд республики (Cour de Justice de la République) - единственная во Франции судебная инстанция, которая имеет право судить членов правительства за преступления, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей.

Жалобу на Дюпона-Моретти подали три судейских профсоюзы и общественная ассоциация Anticor, специализирующаяся на проблемах коррупции.

Дюпон-Моретти - первый во французской истории действующий министр юстиции, который стал фигурантом уголовного дела. Минюст он возглавил год назад.

До этого Дюпон-Моретти прославился как адвокат в громких уголовных делах. Год назад его назначение вызвало возмущение судебного корпуса. Крупнейший профсоюз судей Франции USM считал ето "объявлением войны".

Президент Франции Эммануэль Макрон накануне отметил, что министр юстиции имеет право на презумпцию невиновности и защиту своих прав, как и другие граждане. При этом Макрон подчеркнул, что в качестве гаранта независимости системы юстиции не комментирует ее решение.