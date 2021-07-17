У Греції запровадять обов'язкову вакцинацію для держслужбовців

Уряд Греції наступного тижня представить рішення, яке регулює обов'язкову вакцинацію державних службовців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За даними видання, державних службовців, які відмовляються пройти вакцинацію, відправлятимуть у неоплачувану відпустку "до кінця пандемії", що, по суті, означає, що співробітникам буде дозволено повернутися до роботи, тільки коли влада визнає, що небезпеки для здоров'я більше не існує.

Рішення уряду про неоплачувану відпустку поклало край спекуляціям про можливі звільнення, які живилися минулого тижня заявами міністрів розвитку і внутрішніх справ.

Ще одне очікуване положення в нових правилах, що регулюють обов'язкові щеплення, полягає в тому, що роботодавці в приватному секторі матимуть право запитувати у працівника свідоцтво про вакцинацію.

Це не робить вакцинацію обов'язковою і не є причиною для звільнення, хоча в приватному секторі нічого не можна сприймати як належне.

Минулого тижня у Греції зробили обов’язковою вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я. Таке ж рішення ухвалили у Франції.

У Німеччині заявили, що не планують робити щеплення від коронавірусу обов’язковим для медиків та персоналу будинків для літніх людей.