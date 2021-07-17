В Греции введут обязательную вакцинацию для госслужащих

Правительство Греции на следующей неделе представит решение, регулирующее обязательные вакцинации государственных служащих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По данным издания, государственных служащих, которые отказываются пройти вакцинацию будут отправлять в неоплачиваемый отпуск "до конца пандемии", что, по сути, означает, что сотрудникам будет разрешено вернуться к работе, как только власти сочтут, что опасность для здоровья больше не существует.

Решение правительства о неоплачиваемом отпуске положило конец спекуляциям о возможных увольнениях, которые подпитывались на прошлой неделе заявлениями министров развития и внутренних дел.

Еще одно ожидаемое положение в новых правилах, регулирующих обязательные прививки, заключается в том, что работодатели в частном секторе будут иметь право запрашивать у работника свидетельство о вакцинации.

Это не делает вакцинацию обязательной и не является причиной для увольнения, хотя в частном секторе ничего нельзя воспринимать как должное.

На прошлой неделе в Греции сделали обязательной вакцинацию работников сферы здравоохранения. Такое же решение приняли во Франции.и

В Германии заявили, что не планируют делать прививки от коронавируса обязательными для медиков и персонала домов престарелых.