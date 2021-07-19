Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський хоче, щоб саміт ЄС розглянув питання європейської перспективи України

У CША оголосили вирок першому з прихильників Трампа, що штурмували Капітолій

МОЗ пропонує обов'язкову самоізоляцію для невакцинованих після повернення з-за кордону

Латвія та Естонія відкрилися для туристів з України






У Німеччині оцінюють у мільярди євро вартість відбудови після руйнівних повеней

Понеділок, 19 липня 2021, 19:47

Вартість відбудови районів у Західній Німеччині, що постраждали від аномальних повеней, буде сягати мільярдів євро.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це заявив міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер. 

"Це виняткова ситуація, і ми можемо подолати все це лише тяжкою роботою і зусиллями всієї країни", - сказав міністр під час відвідин міста Бад-Ноєнар-Арвайлер.

Район Арвайлера найбільше постраждав від стихії. Лише у ньому повінь забрала життя 117 людей. Загальна кількість загиблих у Німеччині вже перевищила 160, 749 осіб отримали травми. Доля багатьох людей досі невідома. Точну кількість тих, кого вважають зниклими безвісти, не називають.

Пожежники міста Ойскірхен у понеділок заперечили чутки про те, що дамбу поруч з містом може прорвати, зазначивши, що тріщин під час інспекції не виявили і воду продовжують відкачувати. Раніше через загрозу її прориву евакуювали людей з прилеглої місцевості. 

Через стихійне лихо були змушені зупинити виробництво низка компаній, у тому числі виробник автомобільних деталей ZF, енергетична компанія RWE, компанія з переробки міді Aurubis та інші. 

Прогнози обіцяють, що на початку тижня сильних дощів у постраждалому регіоні вже не буде. 

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней не лише у Німеччині, а й сусідній Бельгії та Нідерландах. Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.

Від негоди постраждала також Польща, але руйнівні наслідки злив незрівнянно менші, аніж у Німеччині та Бельгії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина стихійні лиха
powered by lun.ua