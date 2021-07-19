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У Польщі низка регіонів постраждали від сильних злив з градом

Понеділок, 19 липня 2021, 16:03

Низка міст у Польщі в неділю 18 липня постраждали від сильних злив з градом і шквального вітру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Протягом неділі рятувальники здійснили близько 1500 втручань для ліквідації наслідків негоди. Найбільше втручань - близько 600 - знадобилось на території Малопольського воєводства.

 

Зливий й шквальний вітер призвели до падіння гілок і дерев, пошкодження дахів, підтоплення вулиць і будинків.

Найбільше шкоди негода наробила у селі Ґлоґочув Мисленицького повіту - там зазнали підтоплення кілька десятків будинків, а траса на Закопане була майже непридатною для проїзду протягом кількох годин. 

 

На низці інших доріг теж сталися підтоплення і зсуви ґрунту. 

У зв’язку з негодою довелося евакуювати три скаутських табори - у Малопольському та Підкарпатському воєводствах. 

Вранці у понеділок знову обіцяли зливи, але менш потужні, ніж у неділю. 

Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160

Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.

Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.







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