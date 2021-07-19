У Польщі низка регіонів постраждали від сильних злив з градом
Низка міст у Польщі в неділю 18 липня постраждали від сильних злив з градом і шквального вітру.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Протягом неділі рятувальники здійснили близько 1500 втручань для ліквідації наслідків негоди. Найбільше втручань - близько 600 - знадобилось на території Малопольського воєводства.
Зливий й шквальний вітер призвели до падіння гілок і дерев, пошкодження дахів, підтоплення вулиць і будинків.
Найбільше шкоди негода наробила у селі Ґлоґочув Мисленицького повіту - там зазнали підтоплення кілька десятків будинків, а траса на Закопане була майже непридатною для проїзду протягом кількох годин.
На низці інших доріг теж сталися підтоплення і зсуви ґрунту.
Tak wygląda Nowy Sącz po opadnięciu wody. Fot. Sylwia Rolka - opublikowano za zgodą autorki. #burze pic.twitter.com/aNiJiDhFhA— Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 18, 2021
У зв’язку з негодою довелося евакуювати три скаутських табори - у Малопольському та Підкарпатському воєводствах.
Strażacy i służby drogowe chcą jak najszybciej przywrócić ruch ma ulicy Barskiej w Nowym Sączu. Podczas ulewy wylał pobliski potok, a droga zamieniała się w rwąca rzekę. Zalanych zostało kilkadziesiąt budynków @RadioKrakow pic.twitter.com/wgxwrcQ9Tj— Bartosz Niemiec (@bartosz_niemiec) July 18, 2021
Вранці у понеділок знову обіцяли зливи, але менш потужні, ніж у неділю.
Ponad 280 interwencji podkarpackich strażaków dotyczących usuwania skutków burz, które przeszły nad naszym regionem.— KW PSP Rzeszów (@kwpsprzeszow) July 19, 2021
✅pompowanie wody z piwnic,
✅udrożnianie przepustów drogowych,
✅usuwanie połamanych konarów i drzew.
Na szczęście nikt nie został ranny.
Foto: KP PSP w Leżajsku pic.twitter.com/2P8F7QWMem
Нагадаємо, зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, кількість загиблих перевищила 160.
Влада Бельгії повідомила, що кількість загиблих в результаті повеней зросла до 36.
Цими вихідними повінь дісталася до півдня Австрії, звідти даних про жертв не надходило.