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Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії

П'ятниця, 2 липня 2021, 08:20

Ангела Меркель вирушає до Лондона з останнім своїм візитом у ролі федерального канцлера Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У п’ятницю 2 липня Меркель зустрінеться з прем’єром Британії Борисом Джонсоном для обговорення низки питань, зокрема, обмежень на поїздки у зв’язку з пандемією коронавірусу та питання, пов’язані з торгівлею і відносинами після Brexit. Зустріч відбудеться у заміській резиденції Джонсона Чекерс Корт у графстві Букінгемшир.

Лідери очікувано шукатимуть компроміс з приводу обмежень на поїздки: Меркель налаштована заборонити туристичні поїздки з Британії, побоюючись поширення штаму "Дельта", тоді як Джонсон, навпаки, готується скасувати решту карантинних обмежень і хоче акцентувати на тому, що британці знову можуть подорожувати за кордон.

Після цього планується зустріч Меркель з королевою Єлизаветою ІІ у Віндзорському замку.

Це буде 22-й візит Ангели Меркель до Британії з того часу, як вона стала канцлеркою, та один із серії її прощальних офіційних візитів.

Як відомо, федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року. Основним конкурентом "християнських деморатів" на них стануть "Зелені". 

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