Меркель в последний раз на посту канцлера летит в Британию

Ангела Меркель отправляется в Лондон с последним своим визитом в роли федерального канцлера Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В пятницу 2 июля Меркель встретится с премьером Великобритании Борисом Джонсоном для обсуждения ряда вопросов, в частности, ограничений на поездки в связи с пандемией коронавируса и вопросы, связанные с торговлей и взаимоотношениями после Brexit. Встреча состоится в загородной резиденции Джонсона Чекерс Корт в графстве Букингемшир.

Лидеры ожидаемо будут искать компромисс по поводу ограничений на поездки: Меркель настроена запретить туристические поездки из Британии, опасаясь распространения штамма "Дельта", тогда как Джонсон, наоборот, готовится отменить оставшиеся ограничения и хочет акцентировать на том, что британцы снова могут путешествовать за границу.

После этого планируется встреча Меркель с королевой Елизаветой II в Виндзорском дворце.

Это будет 22-й визит Ангелы Меркель в Британию с тех пор, как она стала канцлером, и один из серии ее прощальных официальных визитов.

Как известно, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года. Главным конкурентом "христианских деморатов" на них станут "Зеленые".

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