Кандидатка в канцлери Німеччини від "Зелених" заперечила звинувачення у плагіаті

Лідер німецьких "Зелених" Анналена Бербок відкинула звинувачення в плагіаті, намагаючись активізувати свою кампанію за три місяці до парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У великому інтерв’ю для жіночого журналу Brigitte Бербок сказала, що вона писала не наукову роботу з виносками, а книгу, яка є компіляцією її політичного досвіду та поглядів.

"Я написала, що хочу зробити з цією країною, і описала світ таким, яким він є, з фактами та реаліями. Неправда, що було порушено авторські права, і ми це чітко сказали", - сказала Бербок.

На початку цього тижня партія також відкинула звинувачення та найняла відомого адвоката щодо наклепів.

Опитування газети Bild показало, що лише 23,2% опитаних вважають Бербок заслуговує на довіру, у порівнянні з 58,4%, які вважають, що їй не можна вірити.

Зараз більшість опитувань віддають перевагу консерваторам Ангели Меркель у 8-10 процентних пунктів попереду "зелених".

Нагадаємо, експерт з плагіату Стефан Вебер звинуватив Бербок у плагіаті при написанні книги під назвою "Зараз. Як ми оновлюємо нашу країну", яка була представлена ​​тиждень тому.

Вебер, австрійський медійний аналітик та експерт з плагіату, опублікував кілька уривків з книги Бербок і показав, звідки вони були взяті. За його словами, Бербок буквально взяла уривки тексту з інших джерел, не вказуючи цього.