Кандидат в канцлеры Германии от "Зеленых" отрицает обвинения в плагиате

Лидер немецких "Зеленых" Анналена Бербок отвергла обвинения в плагиате, пытаясь активизировать свою кампанию за три месяца до парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В большом интервью для женского журнала Brigitte Бербок сказала, что она писала не научную работу со сносками, а книгу, которая является компиляцией ее политического опыта и взглядов.

"Я написала, что хочу сделать с этой страной, и описала мир таким, какой он есть, с фактами и реалиями. Неправда, что были нарушены авторские права, и мы это четко сказали", - сказала Бербок.

В начале этой недели партия также отвергла обвинения и наняла известного адвоката по делам о клевете.

Опрос газеты Bild показал, что лишь 23,2% опрошенных считают Бербок заслуживающей доверия, по сравнению с 58,4%, которые считают, что ей нельзя верить.

Сейчас большинство опросов отдают предпочтение консерваторам Ангелы Меркель – они на 8-10 процентных пунктов впереди "зеленых".

Напомним, эксперт по плагиату Стефан Вебер обвинил Бербок в плагиате при написании книги под названием "Сейчас. Как мы обновляем нашу страну", которая была представлена ​​неделю назад.

Вебер, австрийский медийный аналитик, опубликовал несколько отрывков из книги Бербок и показал, откуда они были взяты. По его словам, Бербок буквально взяла отрывки текста из других источников, не указывая этого.