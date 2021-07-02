У Греції заарештували одного з лідерів неонацистської партії, на якого чекає 13 років тюрми

Грецька поліція в Афінах заарештувала заступника лідера неонацистської партії "Золотий світанок" Христоса Паппаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

60-річний Паппас переховувався з жовтня минулого року, коли його та інших лідерів "Золотого світанку" засудили за керування злочинною організацією, пов'язаною зі злочинами на ґрунті ненависті. Паппаса засудили до 13 років в'язниці.

Спочатку поліція підозрювала, що він міг втекти за кордон, і видала європейський ордер на арешт. Однак колишній депутат був арештований у квартирі в центрі Афін.

Також поліція заарештувала жінку, яку звинуватили у наданні йому притулку, якій зараз загрожує звинувачення у допомозі злочинцеві.

Паппас був останнім із засуджених членів "Золотого світанку", який ухилявся від правосуддя після того, як євродепутат Іоанніс Лагос був заарештований у Брюсселі у квітні та екстрадований до Греції наступного місяця.

"Золотий світанок" був заснований як неонацистська група в 1980-х роках і залишався маргінальною групою, доки вона не стала помітною під час фінансової кризи в країні 2010-2018 років.

Працюючи на націоналістичній, популістській платформі, вона отримала депутатські мандати на чотирьох окремих виборах і стала третьою за величиною політичною партією Греції.

Судовий процес, який часто називають найбільшим судом над нацистами з часу Нюрнберга, тривав понад п'ять років.