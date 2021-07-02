В Греции арестовали одного из лидеров неонацистской партии, которому грозит 13 лет тюрьмы

Греческая полиция в Афинах арестовала заместителя лидера неонацистской партии "Золотая заря" Христоса Паппаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

60-летний Паппас скрывался с октября прошлого года, когда его и других лидеров "Золотой зари" осудили за управление преступной организацией, связанной с преступлениями на почве ненависти. Паппаса приговорили к 13 годам тюрьмы.

Сначала полиция подозревала, что он мог бежать за границу, и выдала европейский ордер на арест. Однако бывший депутат был арестован в квартире в центре Афин.

Также полиция арестовала женщину, которую обвинили в предоставлении ему убежища, ей грозит обвинение в помощи преступнику.

Паппас был последним из осужденных членов "Золотой зари", который уклонялся от правосудия после того, как евродепутат Иоаннис Лагос был арестован в Брюсселе в апреле и экстрадирован в Грецию в следующем месяце.

"Золотая заря" была основана как неонацистская группа в 1980-х годах и оставалась маргинальной группой, пока она не стала заметной во время финансового кризиса в стране 2010-2018 годов.

Работая на националистической, популистской платформе, она получила депутатские мандаты на четырех отдельных выборах и стала третьей по величине политической партией Греции.

Судебный процесс, который часто называют крупнейшим судом над нацистами со времени Нюрнберга, длился более пяти лет.