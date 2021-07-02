Президент Євроради відвідає кордон Литви на тлі проблем із мігрантами з Білорусі

Глава Європейської ради Шарль Мішель побуває на литовсько-білоруському кордоні та обговорить з президентом Литви Гітанасом Науседою загострення проблеми нелегальної міграції з Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті президента Литви.

"На двосторонній зустрічі між президентом Гітанасом Науседою і президентом Шарлем Мішелем обговорюватимуться відносини з Росією і Білоруссю, проблеми, пов'язані з нелегальною міграцією і захистом східного кордону ЄС, проблеми безпеки Островецької АЕС і заходи стримування пандемії", - йдеться в повідомленні.

Візит Мішеля в Литву запланований на 5 липня. Він також візьме участь у заходах, присвячених Дню держави і Дню державного гімну Литви.

У п'ятницю Служба охорони державного кордону Литви запропонувала запровадити режим екстремальної ситуації у зв'язку зі зростанням потоку мігрантів з Білорусі.

Раніше повідомлялося, що європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.