Президент Евросовета посетит границу Литвы на фоне проблем с мигрантами из Беларуси

Глава Европейского совета Шарль Мишель побывает на литовско-белорусской границе и обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой обострение проблемы нелегальной миграции из Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте президента Литвы.

"На двусторонней встрече между президентом Гитанасом Науседой и президентом Шарлем Мишелем будут обсуждаться отношений с Россией и Беларусью, проблемы, связанные с нелегальной миграцией и защитой восточной границы ЕС, проблемы безопасности Островецкой АЭС и меры сдерживания пандемии", - говорится в сообщении.

Визит Мишеля в Литву запланирован на 5 июля. Он также примет участие в мероприятиях, посвященных Дню государства и Дню государственного гимна Литвы.

В пятницу Служба охраны государственной границы Литвы предложила ввести режим экстремальной ситуации в связи с ростом потока мигрантов из Беларуси.

Ранее сообщалось, что европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.