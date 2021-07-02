У Баварії на п'ять років закрили доступ до водоспаду через натовпи інстаграмерів

Влада німецької федеральної землі Баварія на п'ять років закрила для відвідувачів Кенігсбахський водоспад і територію навколо нього площею приблизно в 10 гектарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Рішення було прийнято через те, що природна пам'ятка у національному парку Берхтесгаден сильно постраждала через наплив значної кількості інфлюенсерів і тревел-блогерів, які відкрили для себе це незвичайне місце.

Раніше до водоспаду лише іноді підіймалися місцеві жителі, але нещодавно фотографії туристів у тутешніх кам'яних басейнах - природних невеликих заглибинах на водоспаді - стали дуже популярними в Instagram та інших соціальних мережах.

Минулого сезону зробити різні знімки нагору підіймалися до 350 блогерок і блогерів на день.

За короткий час вони встигли протоптати тут приблизно 3 кілометри нових стежок, витоптати у деяких місцях землю так, що виникла загроза розмиву схилів тощо.

Червонокнижні птахи, які мешкають тут і звиклі до альпійського спокою, теж були не в захваті від навали блогерів. Тож владі довелося вжити термінових заходів, щоб врятувати природу.