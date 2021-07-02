В Баварии на пять лет закрыли доступ к водопаду из-за толп инстаграмеров

Власти немецкой федеральной земли Бавария на пять лет закрыла для посетителей Кенигсбахский водопад и территорию вокруг него площадью примерно в 10 гектаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Решение было принято из-за того, что природная достопримечательность в национальном парке Берхтесгаден сильно пострадала из-за наплыва большого количества инфлюенсеров и тревел-блоггеров, которые открыли для себя это необычное место.

Ранее к водопаду лишь иногда поднимались местные жители, но недавно фотографии туристов в здешних каменных бассейнах - естественных небольших углублениях на водопаде - стали очень популярными в Instagram и других социальных сетях.

В прошлом сезоне сделать разные снимки вверх поднимались до 350 блогерок и блогеров в день.

За короткое время они успели протоптать здесь примерно 3 километра новых троп, вытоптать в некоторых местах землю так, что возникла угроза размыва склонов и тому подобное.

Краснокнижные птицы, которые живут здесь и привыкшие к альпийскому покою, тоже были не в восторге от нашествия блогеров. Поэтому властям пришлось принять срочные меры, чтобы спасти природу.