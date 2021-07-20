У Франції оголосили про четверту хвилю епідемії коронавірусу

Франція вступила в четверту хвилю епідемії коронавірусу, заявив у понеділок представник французького уряду Габріель Атталь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми вступили в четверту хвилю коронавірусу", - сказав Атталь після засідання французького уряду.

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Він повідомив, що у понеділок уряд скоригував свій новий жорсткий план по боротьбі з COVID-19, зменшивши заплановані штрафи і перенісши їх застосування на невстановлену дату.

Уряд Франції розробив заходи, які включають вимогу про пред’явлення "паспорта здоров’я" у цілій низці місць громадського життя з початку серпня і обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

"Паспорт здоров'я" підтверджує, що людина була вакцинована проти COVID-19, недавно отримала негативний тест на коронавірус чи недавно вилікувалася від вірусу.

Однак французький уряд вирішив знизити запланований штраф в розмірі 45 000 євро для підприємств, які не перевіряють наявність у клієнтів "паспортів здоров'я". Штраф буде набагато нижчим, стартуватиме від 1500 євро і поступово зростатиме для рецидивістів.

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Крім того, перевірки спочатку будуть направлені на те, щоб допомогти людям дотримуватись заходів, тому штрафи не будуть накладатися відразу. Атталь зазначив, що не може точно сказати, коли закінчиться "перехідний період".

За його словами, це може зайняти більше тижня, але менше місяця, щоб у всіх був час адаптуватися до нових правил.

"Паспорт здоров'я" вимагатимуть в таких місцях, як кінотеатри, бари, ресторани, лікарні, поїзди далекого слідування і літаки. Рішення їх запровадити призвело до масштабних протестів по країні.

План, який повинен ще бути схвалений парламентом, був оголошений тиждень тому президентом Еммануелем Макроном після зростання кількості випадків інфекції і сповільнення темпів вакцинації.