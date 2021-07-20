Во Франции объявили о четвертой волне эпидемии коронавируса

Франция вступила в четвертую волну эпидемии коронавируса, заявил в понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы вступили в четвертую волну коронавируса", - сказал Атталь после заседания французского правительства.

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Он сообщил, что в понедельник правительство скорректировало свой новый жесткий план по борьбе с COVID-19, уменьшив запланированные штрафы и перенеся их применение на неустановленную дату.

Правительство Франции разработало меры, которые включают требование о предъявлении "паспорта здоровья" в целом ряде мест общественной жизни с начала августа и обязательную вакцинацию медицинских работников.

"Паспорт здоровья" подтверждает, что человек был вакцинирован против COVID-19, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или недавно вылечился от вируса.

Однако французское правительство решило снизить запланирован штраф в размере 45 000 евро для предприятий, которые не проверяют наличие у клиентов "паспортов здоровья". Штраф будет намного ниже, стартует от 1500 евро и будет постепенно расти для рецидивистов.

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Кроме того, проверки сначала будут направлены на то, чтобы помочь людям соблюдать меры, поэтому штрафы не будут накладываться сразу. Атталь отметил, что не может точно сказать, когда закончится "переходный период".

По его словам, это может занять больше недели, но меньше месяца, чтобы у всех было время адаптироваться к новым правилам.

"Паспорт здоровья" будут требовать в таких местах, как кинотеатры, бары, рестораны, больницы, поезда дальнего следования и самолеты. Решение их ввести привело к масштабным протестам по стране.

План, который должен еще быть одобрен парламентом, был объявлен неделю назад президентом Эммануэлем Макроном после роста количества случаев инфекции и замедления темпов вакцинации.