У Британії критикують плани уряду вимагати підтвердження щеплень у нічних клубах

Плани британського уряду вимагати від людей підтвердження статусу подвійної вакцинації при вході в нічні клуби та інші "переповнені місця" з кінця вересня зіткнулися з осудом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Прем’єр Борис Джонсон заявив у понеділок, що через два місяці охочим увійти до місць, де збирається велика кількість людей, потрібно буде отримати два уколи вакцини від коронавірусу.

А міністр вакцин Надхім Захаві пояснив, що негативного тесту на коронавірус "більше не буде" достатньо для входу в нічні клуби.

Але анонс, який з’явився через 17 годин після того, як нічні клуби змогли відкритись вперше з березня 2020 року, зазнав жорсткої критики з боку розважального сектора.

Майкл Кілл, виконавчий директор асоціації Night Time Industries, сказав: "Оголошення прем'єр-міністра про те, що паспорти COVID стануть обов'язковими для нічних клубів у вересні, настає після того, як лише тиждень тому його міністр охорони здоров'я заявив, що вони не будуть обов'язковими. Що абсолютний безлад".

"Залишаючи осторонь той факт, що це черговий хаотичний поворот, що змусить нічні клуби, які планували відкритися протягом місяців, вносити більше змін у спосіб їх роботи, це все ще погана ідея", - додав він.

Сача Лорд, радник нічної економіки Манчестера, заявив, що вся галузь "була вражена".

А Пітер Маркс, виконавчий директор оператора нічних клубів Rekom UK, заявив, що його заклади "не вимагатимуть", щоб люди отримували подвійні дози вакцини.

"Молодші гості - це 95% наших клієнтів - вони не будуть повністю вакциновані [до вересня]. Ми не будемо вимагати паспорти вакцинації у них, інакше у нас не буде клієнтів", - сказав він.

Нагадаємо, з 19 липня в Англії скасували більшість коронавірусних обмежень, в тому числі й щодо роботи нічних клубів.